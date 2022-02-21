Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,32 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,4000 - 28,4200 грн/доллар, евро 32,3050 - 32,3277 грн/евро, российский рубль 0,3690 - 0,3695 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,34 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели при сохранении эскалации ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,6/28,8 грн.