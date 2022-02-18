Курс доллара растет второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,34 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,3428 гривен за 1 доллар (+0,0428 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет: 28,30 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)