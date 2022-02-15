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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара після стрибка напередодні

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 10:11
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара після стрибка напередодні Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,50 гривень за долар, курс в покупці до 28,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,23 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,4800 - 28,5000 грн/долар, євро 32,2165 - 32,2363 грн/євро, російський рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара після стрибка напередодні

Нагадаємо, 14 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,4950 - 28,5150 грн/долар, євро 32,2534 - 32,2761 грн/євро, російський рубль 0,3719 - 0,3725 грн/рубль. Таким чином, курс долара за один день зріс на 45 копійок.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,53 гривень за долар. Курс зріс на 50 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Аналітики прогнозують, що в лютому 2022 року гривня може продовжити зниження при збереженні геополітичних ризиків. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 30,1 - 30,7 грн.

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