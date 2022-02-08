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Курс доллара снижается четвертый день подряд

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Украина, Вторник 08 февраля 2022 15:35
Курс доллара снижается четвертый день подряд Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 27,9619 гривен за 1 доллар (-0,0379 грн). При этом курс доллара на 8 февраля составляет: 27,9998 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снижается четвертый день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается четвертый день подряд.

Курс доллара снижается четвертый день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 2 копейки до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 31,84 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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