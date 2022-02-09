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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

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Україна, Середа 09 лютого 2022 10:32
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 0,5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 0,5 копійок до 28,00 гривень за долар, курс в покупці до 27,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,9800 - 28,0000 грн/долар, євро 31,9335 - 31,9564 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 7 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,9850 - 28,0050 грн/долар, євро 31,9224 - 31,9453 грн/євро, російський рубль 0,3714 - 0,3718 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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