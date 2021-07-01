Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 7 копеек до 32,34 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2700 - 27,2900 грн/доллар, евро 32,3204 - 32,3441 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3735 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара снова вырос после резкого падения накануне.

Курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 27,2275 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн). При этом курс доллара на 30 июня составляет 27,1763 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривен.