UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 7 копеек до 32,34 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2700 - 27,2900 грн/доллар, евро 32,3204 - 32,3441 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3735 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару 30 июня закрылись в диапазоне: 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 32,3840 - 32,4137 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара снова вырос после резкого падения накануне.

Курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 27,2275 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн). При этом курс доллара на 30 июня составляет 27,1763 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евроКурс рубля