Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 1 липня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,29 гривень за долар, курс в покупці до 27,27 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу впав на 7 копійок до 32,34 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2700 - 27,2900 грн/долар, євро 32,3204 - 32,3441 грн/євро, російський рубль 0,3731-0,3735 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знову виріс після різкого падіння напередодні.

Курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 27,2275 гривень за 1 долар (+0,0512 грн). При цьому курс долара на 30 Червня становить 27,1763 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зростання курсу долара до гривні. долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 гривень.