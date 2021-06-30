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Курс доллара снова вырос после резкого падения накануне

Новина українською →
Украина, Среда 30 июня 2021 16:14
Курс доллара снова вырос после резкого падения накануне Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 27,2275 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн). При этом курс доллара на 30 июня составляет 27,1763 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снова вырос после резкого падения накануне

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после резкого падения накануне.

Курс доллара снова вырос после резкого падения накануне

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,19 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне до 32,35 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривен.

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