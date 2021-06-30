Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,19 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне до 32,35 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,1750 - 27,1950 грн/доллар, евро 32,3355 - 32,3593 грн/евро, российский рубль 0,3735 - 0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара снижается второй день подряд и упал более чем на 20 копеек.

Курс гривны к доллару на 30 июня установлен на таком уровне: 27,1763 гривен за 1 доллар (-0,2201 грн). При этом курс доллара на 29 июня составляет 27,3964 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривен.