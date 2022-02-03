Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 1 копейку до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,2900 - 28,3100 грн/доллар, евро 31,9394 - 31,9591 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,38 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.