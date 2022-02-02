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Доллар снова дорожает. НБУ установил курс на 3 февраля

Новина українською →
Украина, Среда 02 февраля 2022 15:55
Доллар снова дорожает. НБУ установил курс на 3 февраля Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,38 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,3876 гривен за 1 доллар (-0,0696 грн). При этом курс доллара на 2 февраля составляет: 28,318 гривен за 1 доллар.

Доллар снова дорожает. НБУ установил курс на 3 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос после снижения в течение трех дней подряд.

Доллар снова дорожает. НБУ установил курс на 3 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,06 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

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