Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 31,47 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Курс НБУ

Курс долара зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 26 серпня встановлено на такому рівні: 26,7074 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 25 серпня становить 26,6718 гривень за 1 долар.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,65 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.