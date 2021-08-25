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Курс доллара растет третий день подряд

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Украина, Среда 25 августа 2021 16:02
Курс доллара растет третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 августа установлен на таком уровне: 26,7074 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 25 августа составляет 26,6718 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после падения до минимума более чем за год.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,31 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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