Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,56 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,84500 - 27,8600 грн/доллар, евро 33,5420 - 33,5601 грн/евро, российский рубль 0,3771 - 0,3775 грн/рубль.

Напомним, 17 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8100 - 27,8300 грн/доллар, евро 33,4888 - 33,5128 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 27,9038 гривен за 1 доллар (+0,0734 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет: 27,8304 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.