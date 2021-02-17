Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 17 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 33,51 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8100 - 27,8300 грн/доллар, евро 33,4888 - 33,5128 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Напомним, 16 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9000 - 27,9200 грн/доллар, евро 33,7534 - 33,7776 грн/евро, российский рубль 0,3783 - 0,3787 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 27,9038 гривен за 1 доллар (+0,0734 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет: 27,8304 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.