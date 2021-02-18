Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,56 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,84500 - 27,8600 грн/долар, євро 33,5420 - 33,5601 грн/євро, російський рубль 0,3771 - 0,3775 грн/рубль.

Нагадаємо, 17 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8100 - 27,8300 грн/долар, євро 33,4888 - 33,5128 грн/євро, російський рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 27,9038 гривень за 1 долар (+0,0734 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить: 27,8304 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.