Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,73 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9200 - 27,9400 грн/доллар, евро 33,7134 - 33,7375 грн/евро, российский рубль 0,3782 - 0,3786 грн/рубль.

Напомним, 16 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9000 - 27,9200 грн/доллар, евро 33,7534 - 33,7776 грн/евро, российский рубль 0,3783 - 0,3787 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на таком уровне: 27,8304 гривен за 1 доллар (-0,1367 грн). При этом курс доллара на 16 февраля составляет: 27,9671 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение четырех дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.