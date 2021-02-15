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Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 17:22
Курс доллара перешел к снижению на межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 16 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,71 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7900 - 27,8100 грн/доллар, евро 33,6925 - 33,7168 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3796 грн/рубль.

Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Напомним, 12 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8800 - 27,9000 грн/доллар, евро 33,7152 - 33,7394 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3770 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 февраля установлен на таком уровне: 27,9671 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 15 февраля составляет: 27,844 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

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