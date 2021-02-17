Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 17 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,73 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9400 грн/долар, євро 33,7134 - 33,7375 грн/євро, російський рубль 0,3782 - 0,3786 грн/рубль.

Нагадаємо, 16 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,9000 - 27,9200 грн/долар, євро 33,7534 - 33,7776 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3787 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс знизився на 13 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого встановлено на такому рівні: 27,8304 гривень за 1 долар (-0,1367 грн). При цьому курс долара на 16 лютого становить: 27,9671 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.