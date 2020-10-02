Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 2 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,2 копейки до 28,3570 гривен за доллар, курс в покупке до 28,3370 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 33,27 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3370 - 28,3570 грн/доллар, евро 33,2563 - 33,2797 грн/евро, российский рубль 0,3641 - 0,3645 грн/рубль.

Отметим, торги по доллару на межбанке 1 октября 2020 года закрылись в диапазоне 28,3400 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,2626 - 33,2774 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3663 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар.

Напомним, по даннынм НБУ, в сентябре 2020 года увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров привело к росту спроса на иностранную валюту. Дополнительным фактором ухудшения ситуации на валютном рынке было снижение аппетита инвесторов к активам развивающихся стран.