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В НБУ назвали причины девальвации гривны

Киев, Четверг 01 октября 2020 09:58
В НБУ назвали причины девальвации гривны
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Обесценивание гривны на 3% в сентябре произошло из-за роста импорта

В сентябре 2020 года увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров привело к росту спроса на иностранную валюту. Дополнительным фактором ухудшения ситуации на валютном рынке было снижение аппетита инвесторов к активам развивающихся стран.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (сентябрь 2020 года).

"Это повлекло незначительное ослабление курса гривны к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составило 0,2 млрд долларов", - говорится в обзоре.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение сентября вырос на 3% - с 27,4759 гривен за доллар на 31 августа до 28,2989 гривен за доллар на 30 сентября.

В НБУ назвали причины девальвации гривны

bank.gov.ua

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что ухудшение конъюнктуры валютного рынка и роста курса доллара к гривне в сентябре не связаны с предложением валюты. Спрос растет, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров.

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