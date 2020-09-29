Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 29 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,30 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,05 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2800 - 28,3050 грн/доллар, евро 33,0225 - 33,0517 грн/евро, российский рубль 0,3559 - 0,3565 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2800 28,3050 EUR/UAH 33,0225 33,0517 RUB/UAH 0,3559 0,3565

Отметим, торги по доллару на межбанке 28 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 28,2700 - 28,2900 грн/доллар, евро 32,9797 - 33,0031 грн/евро, российский рубль 0,3580 - 0,3585 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что ухудшение конъюнктуры валютного рынка и рост курса доллара к гривне в сентябре не связаны с предложением валюты. Спрос растет, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров.