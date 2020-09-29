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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Київ, Вівторок 29 вересня 2020 10:11
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:20 29 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,30 гривень за долар, курс купівлі до 28,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,05 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2800 - 28,3050 грн/долар, євро 33,0225 - 33,0517 грн/євро, російський рубль 0,3559 - 0,3565 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2800

28,3050

EUR/UAH

33,0225

33,0517

RUB/UAH

0,3559

0,3565

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 28 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 28,2700 - 28,2900 грн/долар, євро 32,9797 - 33,0031 грн/євро, російський рубль 0,3580 - 0,3585 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар, коли після захоплення російськими окупантами моряків у Керченській протоці в Україні був введений воєнний стан.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що погіршення кон'юнктури валютного ринку і зростання курсу долара до гривні у вересні не пов'язані з пропозицією валюти. Попит зростає, в першу чергу, з боку імпортерів споживчих товарів.

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