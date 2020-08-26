Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,39 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,3800 - 27,4100 грн/доллар, евро 32,3658 - 32,3986 грн/евро, российский рубль 0,3630 - 0,3637 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3800 27,4100 EUR/UAH 32,3658 32,3986 RUB/UAH 0,3630 0,3637

Отметим, 25 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 32,3850 - 32,4087 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-25 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 129,50 млн долларов.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, сократив ее почти в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 223 млн долларов.