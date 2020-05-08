Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,8250 гривен за доллар, курс в покупке до 26,8000 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 29,06 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8000 - 26,8250 грн/доллар, евро 29,0378-29,0622 грн/евро, российский рубль 0,3625 - 0,3630 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8000 26,8250 EUR/UAH 29,0378 29,0622 RUB/UAH 0,3625 0,3630

Напомним, 7 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 28,8877 - 28,9092 грн/евро, российский рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 26,8185 гривен за 1 доллар (-0,1138 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет 26,9323 гривен за 1 доллар.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

Аналитики прогнозируют, что в случае отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) курс доллара к гривне поднимется выше отметки в 30 гривен за доллар.