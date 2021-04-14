Межбанк открылся курсом доллара выше 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,04 гривен за доллар, курс в покупке до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,53 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 28,0200 - 28,0400 грн/доллар, евро 33,5343 - 33,5582 грн/евро, российский рубль 0,3708 - 0,3713 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,01 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 28,0156 гривен за 1 доллар (+0,0821 грн). При этом курс доллара на 13 апреля составляет: 27,9335 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 28 гривен впервые со 2 марта, когда он составлял 28,0007 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.