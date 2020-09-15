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Межбанк открылся курсом доллара на уровне 28 гривен

Киев, Вторник 15 сентября 2020 10:47
Межбанк открылся курсом доллара на уровне 28 гривен
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар находится на уровне конца марта

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 15 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,30 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9900 - 28,0100 грн/доллар, евро 33,2801 - 33,3038 грн/евро, российский рубль 0,3726 - 0,3731 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,9900

28,0100

EUR/UAH

33,2801

33,3038

RUB/UAH

0,3726

0,3731

Межбанк открылся курсом доллара на уровне 28 гривен
Отметим, 14 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9800 - 28,0000 грн/доллар, евро 33,2374 - 33,2556 грн/евро, российский рубль 0,3716 - 0,3720 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс гривны может продолжить постепенное ослабление. При отсутствии вмешательства Национального банка, в такой динамике может произойти ослабление курса гривны выше 28 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.

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