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Дальнейшая девальвация гривны: аналитик условия

Киев, Вторник 15 сентября 2020 07:20
Дальнейшая девальвация гривны: аналитик условия
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На текущей неделе курс гривны может продолжить постепенное ослабление. При отсутствии вмешательства Национального банка, в такой динамике может произойти ослабление курса гривны выше 28 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, Национальный банк практически не вмешивался в валютный рынок на прошлой неделе, выкупив 22,5 млн долларов иностранной валюты с рынка. Рынок снова балансировался самостоятельно, но с постепенным ослаблением курса гривны приближения к уровню 28 грн/доллар.

"При сохранении такого же подхода и на этой неделе курс гривны может ослабеть до более чем 28 грн/доллар", - добавил старший финансовый аналитик группы ICU.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 сентября 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 22,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.

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