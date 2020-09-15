Дальнейшая девальвация гривны: аналитик условия

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

На текущей неделе курс гривны может продолжить постепенное ослабление. При отсутствии вмешательства Национального банка, в такой динамике может произойти ослабление курса гривны выше 28 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, Национальный банк практически не вмешивался в валютный рынок на прошлой неделе, выкупив 22,5 млн долларов иностранной валюты с рынка. Рынок снова балансировался самостоятельно, но с постепенным ослаблением курса гривны приближения к уровню 28 грн/доллар.

"При сохранении такого же подхода и на этой неделе курс гривны может ослабеть до более чем 28 грн/доллар", - добавил старший финансовый аналитик группы ICU.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 сентября 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 22,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.