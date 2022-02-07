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Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 10:13
Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 7 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 3 копійки до 28,10 гривень за долар, курс в покупці до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,12 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 32,1038 - 32,1267 грн/євро, російський рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.

Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 4 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,1150 - 28,1350 грн/долар, євро 32,1129 - 32,1357 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 гривень за долар. Курс знизився на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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