Курс доллара падет второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,14 гривен за доллар. Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,1468 гривен за 1 доллар (-0,1233 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет: 28,2701 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)