Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,29 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,79 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,7707 - 30,7932 грн/євро, російський рубль 0,3693-0,3697 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара знизився після тритижневого зростання. Національний банк України (НБУ) на 8 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,33 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.