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Курс доллара снизился после трехнедельного роста

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 16:19
Курс доллара снизился после трехнедельного роста Фото: курс доллара снизился на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,33 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на таком уровне: 27,3317 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 27,3791 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снизился после трехнедельного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился впервые за последние три недели. В последний раз курс падал 19 ноября. До этого он также рос, поднявшись в итоге за последний месяц на 5%.

Курс доллара снизился после трехнедельного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,82 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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