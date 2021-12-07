Курс доллара снизился после трехнедельного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,33 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на таком уровне: 27,3317 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 27,3791 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился впервые за последние три недели. В последний раз курс падал 19 ноября. До этого он также рос, поднявшись в итоге за последний месяц на 5%.

Скриншот (bank.gov.ua)