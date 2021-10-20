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Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

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Украина, Среда 20 октября 2021 10:10
Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,25 гривен за доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,54 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2300 - 26,2500 грн/доллар, евро 30,5264 - 30,5497 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3697 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 19 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2550 - 26,2750 грн/доллар, евро 30,6002- 30,6208 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,27 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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