Курс доллара упал до минимума с марта прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,27 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 20 октября установлен на таком уровне: 26,272 гривен за 1 доллар (-0,0636 грн). При этом курс доллара на 19 октября составляет 26,3356 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,089 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)