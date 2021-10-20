Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,25 гривень за долар, курс в покупці до 26,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,54 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, торги по долару 19 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2550 - 26,2750 грн/долар, євро 30,6002 - 30,6208 грн/євро, російський рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2300 - 26,2500 грн/долар, євро 30,5264 - 30,5497 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3697 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,27 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро-в діапазоні 30,0-30,6 грн.