Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке до 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,37 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7750 - 26,7950 грн/доллар, евро 31,3481 - 31,3715 грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил годовой минимум. Официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на таком уровне: 26,7557 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн). При этом курс доллара на 10 августа составляет 26,8011 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.