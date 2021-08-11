Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,79 гривень за долар, курс в покупці до 26,77 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,37 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7750 - 26,7950 грн/долар, євро 31,3481 - 31,3715 грн/євро, російський рубль 0,3621-0,3625 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив річний мінімум. Офіційний курс гривні до долара на 11 серпня встановлено на такому рівні: 26,7557 гривень за 1 долар (-0,0454 грн). При цьому курс долара на 10 серпня становить 26,8011 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.