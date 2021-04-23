Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,56 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,8700 - 27,8900 грн/доллар, евро 33,5471 - 33,5689 грн/евро, российский рубль 0,3709 - 0,3714 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 28,0642 гривен за 1 доллар (+0,0066 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет: 28,0576 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала февраля. Выше курс был только 1 февраля - 28,1324 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.