Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизились на 8 копеек до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке 24,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7400 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,5232 - 27,5455 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7400 24,7600 EUR/UAH 27,5232 27,5455 RUB/UAH 0,3732 0,3737

Напомним, 4 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8100 - 24,8400 грн/доллар, евро 27,5763 - 27,6071 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,89 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 марта установлен на таком уровне: 24,8908 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн). При этом курс доллара на 4 марта составляет 24,9386 гривен за 1 доллар.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий. По его словам, укрепление гривны ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев.

Отметим, по прогнозу аналитиков смена правительства Украины в условиях глобальной эпидемии коронавируса и лихорадки на мировых рынках может привести к росту курса доллара до 27 гривен.