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Курс доллара на межбанке поднялся до психологической отметки

Новости » Финансы     03.03.2020 - 17:10
Курс доллара на межбанке поднялся до психологической отметки
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал до 25 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 3 марта 2020 года вырос на 11 копеек до 25,00 гривен за доллар, курс в покупке до 24,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,81 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0000 грн/доллар, евро 27,7877 - 27,8100 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,9800

25,0000

EUR/UAH

27,7877

27,8100

RUB/UAH

0,3712

0,3716

Курс доллара на межбанке поднялся до психологической отметки

Напомним, 2 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8750 - 24,8950 грн/доллар, евро 27,6759 - 27,6931 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 3 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 24,95 гривен за доллар, курс евро вырос на 43 копейки до 27,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,68 (24,50 - 2 марта), продажи - 24,95 (24,75 - 2 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,32 (26,93 - 2 марта), продажи - 27,80 (27,37 - 2 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,43 (3,42 - 2 марта), продажи 3,80 (3,78 - 2 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,93 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 24,9386 гривен за 1 доллар (+0,1206 грн). При этом курс доллара на 3 марта составляет 24,8180 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара ускорил рост
Темы: Курс доллара
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