Курс доллара на межбанке поднялся до психологической отметки

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал до 25 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 3 марта 2020 года вырос на 11 копеек до 25,00 гривен за доллар, курс в покупке до 24,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,81 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0000 грн/доллар, евро 27,7877 - 27,8100 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9800 25,0000 EUR/UAH 27,7877 27,8100 RUB/UAH 0,3712 0,3716

Напомним, 2 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8750 - 24,8950 грн/доллар, евро 27,6759 - 27,6931 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 3 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 24,95 гривен за доллар, курс евро вырос на 43 копейки до 27,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,68 (24,50 - 2 марта), продажи - 24,95 (24,75 - 2 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,32 (26,93 - 2 марта), продажи - 27,80 (27,37 - 2 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,43 (3,42 - 2 марта), продажи 3,80 (3,78 - 2 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,93 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 24,9386 гривен за 1 доллар (+0,1206 грн). При этом курс доллара на 3 марта составляет 24,8180 гривен за 1 доллар.