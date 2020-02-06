Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 24,62 гривен за доллар, курс в покупке до 24,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5900 - 24,6200 грн/доллар, евро 27,0465 - 27,0770 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3913 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5900 24,6200 EUR/UAH 27,0465 27,0770 RUB/UAH 0,3907 0,3913

Напомним, 5 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6600 - 24,6900 грн/доллар, евро 27,1358 - 27,1688 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,79 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 февраля установлен на таком уровне: 24,7959 гривен за 1 доллар (-0,0564 грн). При этом курс доллара на 5 февраля составляет 24,8523 гривен за 1 доллар.

Напомним, по данным НБУ, в течение января 2020 года на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж.

В то же время размер международных резервов Украины в течение января 2020 года вырос на 3,9% (на 990,65 млн долларов) на 1 февраля составил 26 292,81 млн долларов.