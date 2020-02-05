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НБУ назвал факторы влияния на валютный рынок в начале года

Новости » Экономика     05.02.2020 - 18:18
НБУ назвал факторы влияния на валютный рынок в начале года
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

В январе на валютный рынок влияли как экспортеры, так и импортеры

В течение января 2020 года на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе, уменьшение предложения со стороны экспортеров произошло из-за значительных объемов полученного ими возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж.

Тем не менее, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на 98,0 млн долларов, отметили НБУ. Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше, чем спрос, и в общем купил 348,0 млн долларов, из которых 248,0 млн долларов по единому курсу и 100,0 млн долларов - путем выбора наилучшего курса.

"В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценивания Национальный банк в январе проводил валютные интервенции по продаже валюты по единому курсу - в целом на 250,0 млн долларов", - добавили в НБУ.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение января 2020 года вырос на 3,9% (на 990,65 млн долларов) на 1 февраля составил 26 292,81 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), вырос за январь 2020 года на 5,2%. По данным НБУ, курс вырос с 23,69 грн/доллар на 31 декабря 2019 года до 24,92 грн/доллар на 31 января 2020 года.

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Темы: Курс доллара
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