Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 25 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 28,64 гривень за долар, курс в покупці - 28,64 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,36 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,6200 - 28,6400 грн/долар, євро 32,3463 - 32,3689 грн/євро, російський рубль 0,3631 - 0,3635 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара знову виріс після триденного зниження. Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс зріс на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.