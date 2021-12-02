Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,36 гривен за доллар, курс в покупке до 27,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3400 - 27,3600 грн/доллар, евро 30,9297 - 30,9523 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3694 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума с конца июля. Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.