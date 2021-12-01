ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара вырос до максимума с конца июля

Новина українською →
Украина, Среда 01 декабря 2021 16:21
Курс доллара вырос до максимума с конца июля Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 27,2296 гривен за 1 доллар (+0,0154 грн). При этом курс доллара на 1 декабря составляет: 27,2142 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос до максимума с конца июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с конца июля. Выше курс был только 22 июля 27,2405 гривен за доллар.

Курс доллара вырос до максимума с конца июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,18 гривен за доллар, курс в покупке до 27,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,86 гривен за евро.

Однако затем курс доллара резко вырос до уровня 27,30 гривен.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины