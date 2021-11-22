Курс доллара вырос до максимума за два месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 26,6588 гривен за 1 доллар (+0,0894 грн). При этом курс доллара на 22 ноября составляет: 26,5694 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 2 месяца. Выше курс был только 23 сентября - 26,6714 гривен за доллар. Скриншот (bank.gov.ua)