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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 10:14
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,81 гривень за долар, курс в покупці до 26,79 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,15 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7900 - 26,8100 грн/долар, євро 30,1333 - 30,1532 грн/євро, російський рубль 0,3580-0,3584 грн/рубль.

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 22 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7500 - 26,7700 грн/долар, євро 30,1044 - 30,1269 грн/євро, російський рубль 0,3572 - 0,3576 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму за два місяці. Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс зріс на 9 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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