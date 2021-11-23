Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,81 гривень за долар, курс в покупці до 26,79 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,15 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7900 - 26,8100 грн/долар, євро 30,1333 - 30,1532 грн/євро, російський рубль 0,3580-0,3584 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму за два місяці. Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс зріс на 9 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.