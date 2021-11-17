Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,54 гривен за доллар, курс в покупке до 26,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,03 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,5200 - 26,5400 грн/доллар, евро 29,9782 - 30,0008 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,41 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.