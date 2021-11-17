Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,54 гривень за долар, курс в покупці до 26,38 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,03 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,5200 - 26,5400 грн/долар, євро 29,9782 - 30,0008 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.