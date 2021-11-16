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Доллар дорожает. НБУ установил курс на 17 ноября

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 16:15
Доллар дорожает. НБУ установил курс на 17 ноября Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,41 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 ноября установлен на таком уровне: 26,4133 гривен за 1 доллар (+0,0762 грн). При этом курс доллара на 16 ноября составляет 26,3371 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает. НБУ установил курс на 17 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Доллар дорожает. НБУ установил курс на 17 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке до 26,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,03 гривен за евро.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.

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